Viel Raum nimmt in Merkels Regierungserklärung auch das Thema Digitalisierung ein. Merkel verspricht schnelles Internet für alle bis 2025. Auch eine digitale Verwaltung müsse kommen. In Richtung Facebook mahnt sie mehr Datenschutz an und stellt die Frage, ob der einzelne Nutzer ausgebeutet werde, wenn einem privaten Unternehmen Daten der Nutzer gehörten. Die Datenschutzgrundverordnung sei ein erster Schritt, dem weitere folgen müssten. Außerdem kündigt sie einen Digitalrat an, der sie künftig beraten wird. Merkel verteidigt, dass es kein eigenes Digitalministerium gebe. Stattdessen würde das Thema in allen Ministerien bearbeitet.