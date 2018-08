Ja, unser Wohlstand und auch unsere Lebensqualität haben sehr viel mit der Wirtschaft und der Misswirtschaft in Afrika zu tun. Julia Leininger

Leininger: Der Zusammenhang ist tatsächlich nicht so einfach - aber ja, es stimmt, dass wir den wirtschaftlichen Erfolg in Europa, auch in Deutschland, nicht gehabt hätten, wenn der nicht auf ausbeuterischen Strukturen in der Weltwirtschaft basieren würde. Unsere Handys würden zum Großteil nicht funktionieren ohne Lithium aus afrikanischen Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo; unsere Absätze von Tomaten beispielsweise wären nicht so gut, wenn wir sie nicht in manche afrikanische Länder wie Ghana exportieren könnten. Also ja, unser Wohlstand und auch unsere Lebensqualität haben sehr viel mit der Wirtschaft und der Misswirtschaft in Afrika zu tun.