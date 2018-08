Wie erleben Bürger Europa und die EU in ihrem Alltag? Wie sollte Europa sein? Was sind die Sorgen, Kritik, Wünsche? Auf all diese Fragen will die Bundesregierung Antworten. Von den Bürgern. Etwa 100 Diskussionsveranstaltungen mit Workshops quer durchs Land wurden zwischen Mai und Herbst organisiert. Minister, Staatssekretäre und auch die Kanzlerin stellen sich den Fragen und Anregungen der Bürger. Ziel ist es, die Vorschläge im Dezember an den EU-Gipfel in Brüssel einzubringen, um zu zeigen: Die Stimme der Bürger zählt. Außerdem verspricht die Bundesregierung, Rückschlüsse für die eigene Politik daraus zu ziehen. Auch in anderen EU-Ländern gibt es solche Veranstaltungen. Pro-Europa-Verbände kritisieren sie, es seien keine Dialoge auf Augenhöhe. Die Themen würden zu sehr von der Bundesregierung bestimmt.



Für Merkel ist es nach einer Schule in Berlin der zweite Bürgerdialog. Die fast 60 Teilnehmer wurden von der "Ostthüringer Zeitung", der "Thüringischen Landeszeitung" und dem MDR ausgewählt, wo sie sich vorher bewerben mussten. Vorgaben für die Fragen gab es nach Angaben der Bundesregierung nicht.