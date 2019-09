Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Im Bundestag wird heute ein Schlagabtausch über die Regierungspolitik von Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Anlass ist die Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes. Im Fokus dürfte in diesem Jahr die Klimadebatte stehen.



In der Generalaussprache ergreifen Merkel sowie die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort. Danach wird über den in der Großen Koalition umstrittenen Etat von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer beraten. Die Union will mehr Geld für Verteidigung ausgeben.