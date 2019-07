Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die als rassistisch kritisierten Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen Demokratinnen scharf verurteilt. "Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen", sagte sie in Berlin. Gefragt wurde Merkel nach ihrer persönlichen Meinung, dabei sprach der Fragesteller von verbalen Angriffen auf drei Frauen - tatsächlich aber hatte Trump vier Demokratinnen attackiert.



In einem Tweet hatte der US-Präsident die Frauen dazu aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben.



"Das ist etwas, was die Stärke Amerikas konterkariert", sagte Merkel. Aus ihrer Sicht liege die Besonderheit der USA darin, "dass es ein Land ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität zur Stärke dieses amerikanischen Volkes beigetragen haben", so Merkel. Mit Blick auf Trump bermerkte sie: "Deshalb sind das schon Äußerungen, die diesem Eindruck von mir, den ich ganz fest habe, doch sehr zuwiderlaufen."