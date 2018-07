Die Jugend ist noch nicht davon überzeugt, dass sie in ihren Ländern eine Zukunft hat und deshalb müssen wir alles tun, damit die, die weggegangen sind, wieder dorthin zurückgehen und eine Heimat finden oder eben dort bleiben, weil sie anknüpfen können an die Zukunft. Angela Merkel

Dem schloss sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die übrigens Theresa May auffällig herzlich dafür dankte, den Gipfel ausgerichtet zu haben. Merkel sagte, es liege im deutschen und europäischen Interesse, dass sich der Westbalkan gut entwickle.



Trotz der großen Skepsis vieler EU-Bürger gegenüber einer noch umfassenderen Erweiterung der EU möchte die Kanzlerin an den Plänen festhalten, bis 2025 Serbien und Montenegro, später auch Albanien und Mazedonien in die EU aufzunehmen. Es ginge darum "die Region mit einer europäischen Perspektive auszustatten", sagte sie am Abend in London. Vor allem aber auch darum, dass die Bürger besser und lieber in ihren eigenen Ländern leben: "Die Jugend ist noch nicht davon überzeugt, dass sie in ihren Ländern eine Zukunft hat und deshalb müssen wir alles tun, damit die, die weggegangen sind, wieder dorthin zurückgehen und eine Heimat finden oder eben dort bleiben, weil sie anknüpfen können an die Zukunft."