Forderungen nach mehr Klimaschutz und klarer Kante gegen Extremismus haben auch am Samstag den evangelischen Kirchentag bestimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte bei ihrem Besuch des Protestantentreffens in Dortmund an, nach dem Scheitern eines verbindlichen Klimaziels beim EU-Gipfel in Brüssel für Deutschland an der Klimaneutralität bis 2050 festzuhalten.