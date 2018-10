Davon heute in Kiel kein Wort, Merkel macht wieder Sachpolitik. Diesel-Skandal, Rente, Elektromobilität. Und weil sie weiß, dass sie nur mit diesen Themen hier im Saal nicht durchkommen würde, beginnt sie ihre Rede mit einem Eingeständnis: Nach der langen Regierungsbildung habe sie die Erwartung gehabt, dass man sich nun der Sacharbeit widme und dies auch vermittele. "Was danach kam, war aus meiner Sicht enttäuschend", sagte sie. Ein Teil des Streits sei innerhalb der Union gewesen, räumt sie ein. "Die Wählerinnen und Wähler goutieren das nicht, wenn wir miteinander streiten. Man sei vor sehr wichtigen Landtagwahlen in Bayern und Hessen, deshalb solle man sich jetzt an die Wähler wenden und "nicht miteinander Fingerhakeln machen".