Die sächsische Regierung will nach den Protesten und Übergriffen in Chemnitz stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer rief dazu auf, solche Tendenzen "mit aller Kraft" zu bekämpfen. Er sagte aber auch: "Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome."



Es habe Bilder gegeben, die "sehr klar Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen" gezeigt hätten, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Davon müsse man sich distanzieren, so Merkel jetzt in Berlin. "Damit ist alles gesagt", fügte sie hinzu.