Die meisten Asylanträge von Algeriern in Deutschland scheitern, denn viele kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Bei den 1.580 Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zwischen Januar und August 2018 bekamen 30 Menschen Asyl, eingeschränkten Schutz oder wurden mit einem Abschiebeverbot versehen. Der große Rest der Anträge wurde abgelehnt oder das Verfahren eingestellt. Gegen die Bescheide können Antragsteller klagen, doch zuletzt war auch dieser Weg nur wenig erfolgreich: Im ersten Quartal 2018 sprachen Richter in 237 Entscheidungen sieben Abschiebestopps aus.



In Deutschland lebten Ende August knapp 19.000 Algerier. Die meisten haben eine Aufenthaltserlaubnis oder befinden sich in einem Asylverfahren. Etwa jeder fünfte von ihnen ist ausreisepflichtig, ein Großteil davon ist aber geduldet und darf vorerst im Land bleiben - etwa aus medizinischen Gründen oder wegen fehlender Papiere. Knapp 1.000 Algerier hatten keine Duldung. Im ersten Halbjahr verließen 650 abgelehnte Asylbewerber Deutschland Richtung Algerien - entweder freiwillig oder per Abschiebung.



Quelle: dpa