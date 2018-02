Die Menschen wollten jetzt eine stabile Regierung und "dass wir uns nicht permanent mit uns selbst beschäftigen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Der Verzicht auf neue Schulden sei ein Markenzeichen der CDU und werde dies auch in Zukunft bleiben.