Kanzlerin Merkel (CDU) und Italiens Ministerpräsident Gentiloni. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der EU weitere Schritte hin zu einer gemeinsamen Außenpolitik durchsetzen. Das sei Teil der "sehr ambitionierten Agenda" auf europäischer Ebene. Das sagte sie nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni in Berlin.



China und Russland seien Herausforderungen. Die gemeinsame Politik der Europäischen Union gegenüber Afrika sei ein positives Beispiel. "Das brauchen wir jetzt auch mit anderen Regionen der Welt."