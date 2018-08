Das Land mit seinen 20 Millionen Einwohnern ist der größte Pro-Kopf-Empfänger von Entwicklungshilfe-Geldern der EU. Deutschland ist der drittgrößte Geldgeber Nigers. Schon seit Anfang der 1960er Jahre greift Berlin dem Staat mit Geld und Personal unter die Arme. Allein zwischen 2014 und 2017 waren es knapp 100 Millionen Euro. Das Staatsbudget ist zu 45 Prozent aus dem Ausland finanziert. An Geldgaben fehlt es also nicht.



Dennoch stagniert das Land. Niger ist laut UN-Entwicklungsindex noch immer das zweitärmste Land weltweit. Es fehlt an allem. Der Staat ist permanent von Dürre bedroht. Fast die Hälfte der Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Um den kargen Boden gibt es immer öfter Streitigkeiten zwischen Ackerbauern und nomadischen Viehzüchtern. Das Bildungssystem ist in einem beklagenswerten Zustand. Fachleute schätzen, dass nur etwa 20 Prozent der Nigrer lesen und schreiben können. Sogar im Parlament sitzen Analphabeten. Eine zweiwöchige "Ausbildung" genügt, um Lehrer zu werden. Vor kurzem kam bei einer Überprüfung von über 3.000 Grundschullehrern heraus, dass viele von ihnen nicht wussten, was die Hälfte von 6 ist.