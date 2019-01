Angela Merkel erhält den Fulbright-Preis.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit einem eindringlichen Appell gegen wachsenden Nationalismus und für multilaterale Krisenlösungen stark gemacht. In vielen Ländern gebe es Populismus und ausgrenzenden Nationalismus. Das sagte Merkel in Berlin, nachdem sie mit dem Fulbright-Preis für internationale Verständigung ausgezeichnet worden war.



Die US-amerikanische Fulbright Association würdigte die Kanzlerin für ihre Führungsrolle in Zeiten globaler Krisen und Herausforderungen.