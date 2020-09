Angela Merkel bei ihrer Rede in Kiel.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Kanzlerin Merkel (CDU) hat in ihrer Rede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel an die Opfer der SED-Diktatur in der DDR erinnert. "Sie sollten wir nie vergessen", sagte Merkel. Außerdem hat sie die Leistungen der Ostdeutschen bei der Überwindung der SED-Diktatur und bei der Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt.



Aus Merkels Sicht ist die Einheit der Deutschen jedoch noch nicht vollendet. Die deutsche Einheit sei kein Zustand, sondern ein fortwährender Prozess und ständiger Auftrag.