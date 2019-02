Und nicht nur das. Merkel macht sich sogar ein Stück weit lustig über allzu hohe Erwartungen an ihre eigene Netzpolitik. Denn ob es in anderen Ländern wirklich immer sehr viel besser aussähe mit der Netzabdeckung als in Deutschland, da sei sie sich nicht ganz so sicher. Und bei der neuen Mobilfunktechnik 5G relativiert sie allzu ambitionierte Ziele. Bei 5G gehe es eben nicht um eine flächendeckende Abdeckung überall in Deutschland, sondern um eine "vernünftige Abdeckung mit 4G", also dem aktuellen LTE-Netz. Und in manchen Gegenden in Brandenburg etwa "wäre man schon über eine 2G-Abdeckung auf der Landstraße erfreut."