Heute kommt Merkel ins Altenheim St. Johannisstift in Paderborn, wo Ferdi Cebi arbeitet. Er hatte die Kanzlerin im September 2017 in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf Mängel in der Pflege angesprochen. "Wir fühlen uns ein bisschen im Stich gelassen", sagte er damals. Am Ende des kurzen Gesprächs zwischen den beiden in der Fernsehsendung lud er sie ein, nach Paderborn zu kommen. Die Kanzlerin entgegnete darauf: "Ich sage Ihnen zu, dass ich mal ihr Schatten bin".



Nun löst sie ihr Versprechen ein, und Cebi freut sich. Die Einladung sei spontan gewesen, sagte Cebi kurz vor dem Treffen im Westdeutschen Rundfunk. Es mache ihn "sehr glücklich", dass sie jetzt komme. Für ihren Besuch kündigte er an: "Ich werde sie mit einbeziehen." Der Hobbymusiker plant auch einen Rap für die Kanzlerin. Er rappte bereits in der Vergangenheit zusammen mit Bewohnern seines Altenheims.