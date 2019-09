Bundeskanzlerin Merkel bei der Generaldebatte im Bundestag.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat um Akzeptanz für zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz geworben. "Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, wird es Geld kosten - dieses Geld ist gut eingesetzt", sagte sie in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag.



Außerdem rief Merkel die Bürger dazu auf, gegen jede Form von Intoleranz und Ausgrenzung einzutreten. "Das, was wir täglich erleben an Angriffen auf Juden, Angriffen auf Ausländer, Gewalt und auch verhasste Sprache - das müssen wir bekämpfen."