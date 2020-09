Horst Seehofer verteidigt Kanzlerin Angela Merkel. Archivbild

Im CDU-internen Streit hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Arbeit von Kanzlerin Angela Merkel verteidigt. "Die Union ist fraglos in einer schwierigen Lage. Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht", sagte er.



Seehofer betonte, das Thema nicht kommentieren zu wollen: "Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist." Merz hatte nach dem Wahldebakel für die CDU in Thüringen das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet.