Kanzlerin Angela Merkel beruft "Digitalrat" ein. Quelle: Lisa Ducret/dpa

Die Bundesregierung will sich beim Thema Digitalisierung künftig von einer Expertengruppe beraten lassen. Dieser "Digitalrat" werde ein schlagkräftiges Gremium mit zehn Experten aus der Praxis sein, kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an.



Die Experten sollten unterschiedliche Themenfelder der Digitalisierung abdecken. Sie sei überzeugt, dass aus dieser Arbeit viele neue Ideen entstehen könnten, sagte Merkel.