Angela Merkel beim Bürgerdialog in Schwedt.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Flüchtlingspolitik seit 2015 verteidigt. Im Jahr 2015 habe mit dem Bürgerkrieg in Syrien und dem Regime der Terrormiliz IS im Vorderen Orient eine Ausnahmesituation bestanden, sagte Merkel im brandenburgischen Schwedt bei einem Bürgerdialog. Darauf habe man reagieren müssen.



Die Fehler seien vorher gemacht worden, weil man sich nicht um die Flüchtlinge in den Anrainerstaaten wie dem Libanon oder Jordanien gekümmert habe.