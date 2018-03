Merkel: Na, ich freu mich, wenn es Gewinne gibt, weil dann vielleicht auch Geld in die Zukunft investiert werden kann. Trotzdem war ich jetzt schon erstaunt, dass es dann auch sehr hohe Zuwachsraten bei bestimmten Gehältern gibt. Ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, dass die gesamte deutsche Automobilindustrie die Zukunftsaufgaben meistert. Und der heutige Gewinn sagt mir noch nichts darüber hinaus, ob das auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren so ist. Und deshalb wird der neue Verkehrsminister – aber ich werde mich da auch sehr stark mit einbringen – jetzt auch sehr schnell die Weichen stellen müssen, dass wir die Brücke in die Mobilität der Zukunft schlagen, auch noch intensiver als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass es gelingt, Fahrverbote möglichst zu vermeiden. Vor allen Dingen flächendeckende Fahrverbote zu vermeiden. Und das bedeutet aber, dass wir jede Stadt, in der die Probleme auftreten, auch einzeln betrachten müssen und natürlich auch die Automobilindustrie in die Verantwortung nehmen müssen. Das ist doch gar keine Frage.