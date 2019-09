So blieb es am Samstag bei dem, was sich Chinas Führung für die ganze Reise gewünscht hatte: Gute Laune, schöne Bilder und freundliche Gespräche. Dass Merkel am Vorabend in Peking noch sehr diskret Gespräche mit chinesischen Menschenrechtsanwälten und -aktivisten geführt hatte, wurde nicht mehr erwähnt. Wer in China die Form wahren will, darf eben nicht immer über alles reden.