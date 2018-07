Nach ZDF-Informationen lehnt Seehofer Merkels Vorschlag nach Ankerzentren ab. Merkel wollte in solchen Zentren in Deutschland solche Flüchtlinge unterbringen, die in anderen EU-Ländern registriert sind. Die Ergebnisse des EU-Gipfels nennt Seehofer "nicht wirkungsgleich", er kündigte auch eine persönliche Erklärung an. "Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden", so Seehofer. In seinem sogenannten "Masterplan Migration" stehen offenbar auch Zurückweisungen. "Künftig ist auch die Zurückweisung von Schutzsuchenden beabsichtigt, wenn diese in einem anderen EU-Mitgliedstaat bereits einen Asylantrag gestellt haben oder dort als Asylsuchende registriert sind", heißt es.