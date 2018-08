Die Regierung von Präsident Nana Akufo-Addo, der seit 2016 an der Macht ist, will Ghana zum wirtschaftsfreundlichsten Staat auf dem Kontinent machen. Attraktiv für Unternehmen ist das Land mit seinen rund 29 Millionen Einwohnern bereits jetzt vor allem wegen seiner politischen Stabilität. Schon lange gilt Ghana, das 1957 als erstes westafrikanisches Land seine Unabhängigkeit erhielt, in puncto Demokratie als Vorzeigestaat. 2017 kürte die Bundesregierung Ghana zu einem der drei afrikanischen "Reformchampions", die für ihren investitionsfreundlichen Kurs und Fortschritten etwa bei der Korruptionsbekämpfung mit zusätzlichen Geldern aus dem Entwicklungsministerium belohnt wurden.



Im vergangenen Jahr wuchs die Wirtschaft nach zuvor drei schwachen Jahren um mehr als acht Prozent, für 2018 wird ein ähnlicher Boom erwartet. Getrieben wird das Wachstum vor allem von neuen Öl- und Gasfunden. Bislang kommt die gute Konjunktur nach Angaben der staatlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) aber nur bei einer kleinen Gruppe von Ghanaern an. Ein möglicher Grund zur Sorge ist zudem die hohe Staatsverschuldung.



Für Deutschland ist Ghana einer der wichtigsten Handelspartner in Afrika südlich der Sahara. Deutsche Unternehmen exportieren hierhin vor allem Maschinen, Kraftfahrzeuge, Chemikalien, technische Komponenten und Nahrungsmittel - 2017 im Wert von 266 Millionen Euro. Das BIP in Ghana betrug im vergangenen Jahr rund 40 Milliarden Euro.

Bildquelle: ap