Kanzlerin Angela Merkel besuchte in Jordanien eine Universität. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund des Asylstreits mit der CSU ihren Ansatz für eine europäische Migrationspolitik verteidigt. Es gehe in der Diskussion um sehr grundlegende Fragen, sagte sie während ihres Jordanien-Besuchs in einer Diskussionsrunde mit Studenten der deutsch-jordanischen Universität in Amman.



Sie sei auf der Seite derer, die sagten: "Wir müssen ein offenes Land sein", auch wenn die Migration geordnet und gesteuert werden müsse.