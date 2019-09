Knapp anderthalb Tage wird Angela Merkel diesmal in China sein. Es ist ihr zwölfter Besuch im Reich der Mitte. Das Programm: fast schon Routine. Am Freitag in Peking: Treffen mit Chinas Regierungschef Li Keqiang und Staatschef Xi Jinping, außerdem umfangreiche Wirtschaftsgespräche. Am Samstag in Wuhan: Rede und Diskussion an der Huazhong-Universität. Und natürlich besucht die Kanzlerin auch deutsche Unternehmen. Ein Tag Peking, plus ein Abstecher in die Provinz – zum 12. Mal setzt Merkel auf dieses Schema. Zum 12. Mal gibt es mehr zu besprechen, als im Programm zu lesen ist.