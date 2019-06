Zittrig? War gestern. Sorgen um die Gesundheit? Iwo. Als Angela Merkel am Mittwoch durch das Harz-Städtchen Goslar tourt, wirkt es so, als sei die heftige Zitter-Attacke, die die Kanzlerin am Vortag durchgerüttelt hat, längst kein Thema mehr. Merkel schüttelt Hände, badet in einer begeisterten Touristen-Menge, lässt sich von einer Gruppe Jugendlicher aus Mexiko feiern und diskutiert angeregt mit Schülern. Begleitet wird Merkel von ihrem Ex-Vizekanzler und Minister Sigmar Gabriel. Der ist Ehrenbürger der 50.000-Einwohner-Stadt am Rande des Harzes und hat seine kleine Tochter Marie zum hohen Besuch aus der Hauptstadt mitgebracht.