Merkel kritisierte die Haltung mehrerer EU-Staaten: "Wir haben einige Länder, die sagen: Wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, dann geben wir damit das Signal, dass wir illegale Migration fördern, und das ist das falsche Signal. Wir müssen abschrecken", sagte die Kanzlerin bei einem Besuch der Deutschen Schule in der griechischen Hauptstadt und sagte dazu: "Ich glaube nicht an diese Abschreckung, also: Ich muss nur alles schrecklich genug machen, dann wird keiner mehr kommen." Es müssten vielmehr in den Herkunftsländern der Flüchtlinge Perspektiven geschaffen werden.



Merkel kritisierte im Hinblick auf die Lage der Flüchtlinge in der Ägäis auch den griechischen Nachbarn, die Türkei. Nach dem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte sie: Die Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei funkioniere nicht ausreichend. Man wolle daran arbeiten, "dass dieser Teil des Abkommens auch noch besser umgesetzt werden kann". Tsipras wies ebenfalls darauf hin, dass die Flüchtlingskrise nur im europäischen Verbund von allen Ländern gelöst werden könne.