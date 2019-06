Es wird ein schwieriges G20-Treffen – so sieht es auch die Bundesregierung. Eine gemeinsame Abschlusserklärung? Möglich, aber nicht sicher, heißt es aus Regierungskreisen. Zwar reist die Bundeskanzlerin am Freitag mit klaren Vorstellungen an, doch die liegen allesamt auf den Konfliktlinien des Gipfels. Die Reform der Welthandelsorganisation (WTO): von fast allen gewollt, von Washington blockiert. Ein starkes Bekenntnis zum freien und fairen Welthandel: nicht mit den USA. Eine gemeinsame Linie in Sachen Klima, Umwelt und Energie: womöglich nur ohne Trump. In all diesen Punkten strebe man eine starke Sprache an, heißt es aus der Bundesregierung. Der Preis könnte eine Abschlusserklärung sein, die alle unterschreiben, außer Donald Trump.