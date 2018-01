Die Initiative stößt in beiden Ländern auf Widerstand. Die AfD-Fraktion erklärte, sie werde nicht am Festakt in Paris teilnehmen. Sie sei nicht in die Vorbereitungen eingebunden gewesen, beschwerten sich die Vorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland. Außerdem laufe die Resolution, die von allen anderen Parteien im Bundestag unterzeichnet worden ist, "auf eine weitere Aushöhlung der nationalen Souveränität" Deutschlands hinaus.