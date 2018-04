Lada: Polen ist sehr kritisch, und hier sind wir nicht so gespalten. Normalerweise haben die Opposition und die Regierung eine unterschiedliche Meinung, Experten auch. In diesem Fall sehen fast alle in Polen die Vorschläge kritisch: Wir wollen keine EU verschiedener Geschwindigkeiten. Natürlich, es gibt schon verschiedene Geschwindigkeiten - es gibt die Eurozone, die Schengen-Zone -, aber wir wollen das nicht vertiefen.



heute.de: Warum wird denn das Thema Reparationszahlungen aus Deutschland am Kochen gehalten?



Lada: Das Thema Reparationen ist ein innenpolitisches Thema in Polen. Die PiS will einfach damit Unterstützung gewinnen unter den eigenen Wählern. Das ist ein "polnisches Thema", aber natürlich deutsch-polnisch, weil es um Deutschland geht. Es wird immer wieder hochkommen, wenn es gerade innenpolitisch passt.