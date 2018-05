Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist auf Einladung des sozialistischen Ministerpräsidenten António Costa für zwei Tage nach Portugal. Es ist der zweite Amtsbesuch der Kanzlerin und der erste in dem früheren Krisenland seit Herbst 2012. Am Mittwoch will sie in Porto mit Studenten des Instituts für Gesundheitsforschung und Innovation über die Zukunft Europas diskutieren. Außerdem steht die Einweihung eines Entwicklungs- und Technologiezentrums der Firma Bosch in der Stadt Braga auf dem Programm.



Am Donnerstag sind in Lissabon Treffen mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Costa geplant. Die Regierungschefs wollten unter anderem über die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie über die Flüchtlingssituation in Europa sprechen, teilte die portugiesische Regierung mit.