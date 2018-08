Der Wirtschafts-Schwerpunkt von Merkels Reise passt zur Initiative der deutschen G20-Präsidentschaft 2017, als mit elf besonders reformfreudigen Ländern Afrikas - darunter der Senegal und Ghana - ein "Compact with Africa" auf den Weg gebracht wurde. Dabei geht es um Rechtssicherheit für mehr private Investitionen. Von einem langwierigen Prozess mit mittel- bis langfristiger Perspektive ist in deutschen Regierungskreisen die Rede, wenn nach konkreten Investitionen gefragt wird. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.



Merkel reist bis Freitag mit einer elfköpfigen Wirtschaftsdelegation nach Dakar, Accra und Abuja - die Unternehmer sollen mehr Schwung in die Wirtschaftszusammenarbeit und den "Compact" bringen, hoffen sie in der Umgebung der Kanzlerin. Gerade die stabileren Länder Senegal und Ghana - mit Wachstumsraten um sieben Prozent und mehr als acht Prozent - bieten hier aus Berliner Sicht gute Voraussetzungen.



Die Unternehmer kommen aus Branchen mit Potenzial auf dem afrikanischen Kontinent: Infrastruktur, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft und Digitalisierung. Hintergrund: Berlin will die Geschäfte der Zukunft nicht allein den Chinesen überlassen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war vor einiger Zeit zu Besuch in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.