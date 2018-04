Im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Agenten in England betonten sie demnach ihre Solidarität mit Großbritannien und begrüßten das koordinierte Vorgehen der europäischen Staaten und NATO-Verbündeten "als ein starkes Signal der Einheit gegenüber dem russischen Verhalten". Die Regierung in Moskau weist Vorwürfe zurück, hinter dem Anschlag zu stecken.



Auch die Lage in Syrien und die Entwicklung in Nordkorea seien Themen des Gesprächs gewesen, erklärte Seibert. Nach Angaben des Weißen Hauses sprach Trump zudem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Telefonat über China und den Handel. Trump habe mit Blick auf Syrien auch auf eine engere Zusammenarbeit mit der Türkei gedrungen.