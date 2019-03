"Über eine kurze Verlängerung kann man positiv reden", sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag in Berlin. "Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden", fügte sie allerdings hinzu. Zudem müsse bei der von London geforderten Verschiebung des Austrittsdatums vom 29. März auf den 30. Juni darauf geachtet werden, dass die Europawahl Ende Mai rechtens bleibe.