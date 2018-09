Ausgangspunkt der Debatte ist Maaßens Interview in der "Bild"-Zeitung, in dem er gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Zugleich zweifelte er ein Video an, das zuvor in Medien und sozialen Netzwerken als Beleg für Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen verbreitet worden war. In dem "Bild"-Interview wurde Maaßen wörtlich zitiert: