Der hatte derweil Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast. Kurz will den Schutz der EU-Außengrenzen mit gleichgesinnten Mitgliedsländern vorantreiben. "Unser Meinung nach braucht es im Kampf gegen illegale Migration eine Achse der Willigen", sagte Kurz nach dem Treffen in Berlin. Er sei froh, dass er mit Seehofer darin einen starken Partner habe. "Unser großes Ziel ist es, voranzukommen im Außengrenzschutz", betonte Kurz mit Blick auf die sechsmonatige Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Österreich am 1. Juli.