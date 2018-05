Auch die Union sucht natürlich nach einem Schuldigen für das Desaster. Schon der Auftritt der Union in der Nacht zum Montag - gemeinsam mit den Grünen - habe gezeigt, dass es jetzt darum gehe, die FDP als Verlierer zu zeigen, so die Einschätzung eines CDU-Bundesvorstandsmitglieds. Die FDP als Aussteiger zu brandmarken, würden Merkel und auch Horst Seehofer automatisch stabilisieren, so die weitere Analyse.



Öffentlich macht das CSU-Entwicklungshilfeminister Gerd Müller: Die FDP "sei ohne Gründe fünf Minuten vor Schluss ausgestiegen". Und damit auch jeder merkt, was er meint, setzt er noch einen drauf: "Die FDP sind Spalter", so Müller kurz vor der Sitzung seiner CSU-Landesgruppe. Dass das jetzt noch mal zu einer Neuauflage für Schwarz-Gelb führen kann, bezweifelt so mancher Spitzenpolitiker in der Union. "Da ist sie nachtragend", heißt es mit Blick auf das Verhalten von FDP-Chef Christian Lindner.