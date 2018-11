heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die CDU in NRW will sich nicht auf einen Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel festlegen. Der geschäftsführende Landesvorstand sei sich einig, dass die NRW-CDU kein geschlossenes Votum abgeben sollte, sagte Parteichef Armin Laschet. Jeder Delegierte des Hamburger Bundesparteitags könne selbst am 7. Dezember entscheiden.



Am Abend stellten sich die NRW-Kandidaten Friedrich Merz und Jens Spahn vor. Sie treten gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und unbekannte Bewerber an.