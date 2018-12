Vogel: Ich habe mich nicht überrascht gezeigt. Davon war ja schon länger die Rede und ich weiß, dass er in der Partei einen guten Ruf genießt. Mein Votum für Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja keine Zurückweisung anderer Kandidaten, aber ich muss mich ja für den entscheiden in der jetzigen Situation, wo zum ersten Mal Kanzleramt und Parteivorsitz nicht in einer Hand liegen werden - und da scheint mir eben auch in der Bewahrung des Bisherigen und den Mut für die Zukunft eine Favoritenrolle bei Frau Kramp-Karrenbauer zu liegen.



ZDF: Warum würden Sie für Herrn Merz nicht stimmen?