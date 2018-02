Druck auch aus den eigenen Reihen. Denn natürlich ist eine Entscheidung für die Vertraute Kramp-Karrenbauer eine Entscheidung gegen den Widersacher Jens Spahn. Zumindest in diesem wichtigen Amt, wo sie niemanden gebrauchen kann, der es in erster Linie als Startrampe für höhere Aufgaben benutzt. Kramp-Karrenbauer hatte zumindest ja schon ein Staatsamt. Und so betont Merkel, dass die Aufgabe der Generalsekretärin so groß sei, dass sie "die vollständige Konzentration" brauche, dass sie froh sei, dass sich die Saarländerin "in den Dienst der Partei" stelle. Und noch eine Botschaft hat sie an ihre Kritiker aus Junge Union, Mittelstandsvereinigung und der abgehalfterten Riege um Friedrich März und Norbert Röttgen, die sich nahezu täglich in den Medien melden und sich um den Zustand der Partei sorgen: "Wenn man mich meint, kann man mich auch ansprechen. Ich bin nicht aus Zucker gepackt." Im Grunde sei das auch alles nicht so schlimm: "Aus Reibung entsteht Fortschritt."