Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Union zur Einigkeit aufgerufen. "Wir sind ja wenige Tage vor wichtigen, sehr, sehr wichtigen Landtagswahlen. Und deshalb möchte ich uns alle aufrufen, (…) dass wir die Freunde in Bayern und die Freunde in Hessen damit unterstützen, dass wir uns an die Wählerinnen und Wähler richten und nicht Fingerhakeln machen", betonte sie.