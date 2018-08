Bisher sind die aserbaidschanischen Lieferungen noch sehr übersichtlich: Sechs Milliarden Kubikmeter gehen in die Türkei selbst, zehn Milliarden Kubikmeter kommen in der EU an. Diese Menge sei ausbaubar, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Allerdings dürfte Moskau genau beobachten, wie viel der aserbaidschanische Präsident letztlich an die EU liefern wird. Von den drei ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan, die Merkel auf ihrer Südkaukasusreise besucht, steht das Regime in Baku Russland am nächsten.