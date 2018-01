"Wir entscheiden von Fall zu Fall, was wir an Rüstungsgütern exportieren", sagte die CDU-Chefin dem Radiosender NDR Info. Auch kämpfe man gemeinsam gegen die Terrormiliz IS und den islamistischen Terror. Zugleich betonte Merkel, die Exporte würden schon viel restriktiver gehandhabt. Sie verwies darauf, dass es sich bei der Türkei um einen NATO-Bündnispartner handele. Auch Deutschland sei in Sicherheitsfragen auf die Zusammenarbeit mit Ankara angewiesen.