Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte Kompromissfähigkeit bei der anstehenden Reform der Euro-Zone an. "Ich glaube, dass wir aufeinander zugehen werden, auch bei der Reform der Währungszone", sagte die CDU-Politikerin auf dem WDR-Europaforum in Berlin mit Blick auf die anstehende deutsch-französische Abstimmung. Bei der Reform werde es nur den Weg des Kompromisses geben. Sie hoffe, dass eine Einigung bis Ende Juni auch in der EU gelinge. "Wer nicht mehr kompromissfähig ist, der wird einen Beitrag dazu leisten, dass Europa auseinanderbricht", warnte Merkel. Sie habe Sorge, dass diese Fähigkeit zum Kompromiss nachlasse.