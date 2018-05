Lasst uns diese lichte, diese helle Welt, uns selber, nicht zu einem Verlies werden lassen. Mevlüde Genc, Mutter mehrerer Opfer des Brandanschlags von Solingen

Mevlüde Genc, die Mutter mehrerer Opfer, rief dazu auf, gemeinsam gegen den Hass in der Gesellschaft einzutreten: "Diesem Hass muss Einhalt geboten werden". Gemeinsam müssten sie dafür sorgen, dass die Migranten "Teil dieser Gesellschaft sind, ohne dass wir zulassen, dass der Hass in dieser Gesellschaft einen Platz hat." Sie selbst sei "in der Türkei geboren, aber in Deutschland bin ich satt geworden", sagte Genc. Nach dem Verlust von zwei Töchtern und zwei Enkelkindern bei dem Brandanschlag habe sie einen Schmerz gefühlt, von dem "nur Gott weiß, was das für ein Schmerz ist".



Doch habe ihr Gott gesagt, "geh' voran", sagte Genc. "Auf dem Weg, der mir beschieden war, bin ich die Stufen dann weitergeschritten." Die 75-jährige Genc sprach sich dafür aus, dass "jeder Mensch lebt, wie er es möchte". Sie trage in sich "keine Rache, keinen Hass gegen niemanden", ausgenommen den vier Tätern, "die mein Heim zum Grab" gemacht hätten.Hass muss Einhalt geboten werden", sagte Genc zum Ende ihrer auf Türkisch gehaltenen Rede. "Lasst uns diese lichte, diese helle Welt, uns selber, nicht zu einem Verlies werden lassen."