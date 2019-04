Im Osten der Ukraine bekämpfen sich seit mehr als vier Jahren Regierungstruppen und Separatisten, die von Russland unterstützt werden. Deshalb und wegen der Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland 2014 sind die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern gespannt.Poroschenko sagte, sofort nach der Wahl sei er bereit, einen Normandie-Gipfel einzuberufen. Er tritt am Ostersonntag in einer Stichwahl gegen den Polit-Neuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj an, der in Umfragen klarer Favorit ist. Beide Kandidaten stehen für eine klare West-Orientierung der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik.