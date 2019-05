Wie Kaboré sieht Merkel zudem einen Kern der Probleme in Libyen. Die EU müsse hier endlich eine einheitliche Haltung einnehmen, sagte sie in Anspielung auf Differenzen zwischen Frankreich und Italien. Ein Ende des Konflikts sei von "allergrößter Wichtigkeit". Denn von Libyen sickern zum einen Waffen und extremistische Milizen in Länder wie Niger, Tschad oder Tunesien ein. Zum anderen verläuft eine wichtige Schlepperroute für Migranten, die in die EU wollen, über Niger nach Libyen.