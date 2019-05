Der rechtsnationale Orban hatte zuvor auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Salvini in Budapest gesagt: "Entscheidend ist, wer für die Migration ist, und wer dagegen." Die Parteien links der EVP seien für die Migration, die rechts der EVP - darunter Salvinis geplante Allianz der Völker und der Nationen - dagegen. Die EVP müsse deshalb die Zusammenarbeit mit Salvinis Block anstreben. Er sei sich im Klaren, sagte Orban weiter, dass "meine Position in dieser Hinsicht in der EVP derzeit in der Minderheit ist". Salvini sagte: "Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, ihre Vorstellungen (in der EVP) durchzusetzen."